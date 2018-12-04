Песков не исключил выхода Брилева из Общественного совета при Минобороны

Москва, 4 декабря. Российский журналист Сергей Брилев, вероятно, должен будет покинуть Общественный совет при оборонном ведомстве Российской Федерации из-за наличия у него британского гражданства. Такой исход событий не исключил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе встречи со студентами МГИМО.

Отвечая на вопрос учащихся о том, нарушил ли Брилев положение об общественных советах, Песков отметил, что, скорее всего, да, передает ТАСС.

«Наверно, он не сможет дальше работать в этих советах, хотя это решение конкретных министров», — поделился своим мнением Песков.

Пресс-секретарь обратил внимание на то, что такая ситуация «не красит» журналиста, но де-юре «такой проступок не подразумевает ответственности» кроме вероятного лишения права работать в составе совета.

Вместе с тем он особо подчеркнул, что никаких других нарушений представитель СМИ не допустил, отметив, что Брилев является настоящим патриотом России.

Песков добавил, что журналист многое сделал для государства и продолжает работать в этом направлении. Пресс-секретарь также назвал Брилева «талантливым журналистом и аналитиком».

Согласно информации на сайте Минобороны России, одна из ключевых задач Общественного совета при ведомстве — привлечение граждан и общественных объединений к формированию государственной политики в сфере обороны и ее реализации, а также предложению и поддержке гражданских инициатив и идей, направленных на защиту конституционных прав и свобод.