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ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с участием двух авто и фуры под Хабаровском

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ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с участием двух авто и фуры под Хабаровском

Хабаровск, 4 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и фуры произошло под Хабаровском, в результате погиб один человек. Федеральное агентство новостей публикует фото с места смертельной аварии.

ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с участием двух авто и фуры под Хабаровском

По словам источника агентства, под Хабаровском на трассе между селами Ильинка и Некрасовка около 08.00 по местному времени произошло страшное ДТП с участием двух легковушек и грузовика. По предварительным данным, водитель Subaru пошел на обгон и допустил выезд на встречную полосу.

В результате одна женщина погибла на месте, еще семь человек получили травмы различной степени тяжести.

ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с участием двух авто и фуры под Хабаровском

Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Автор: Андрей Крылов
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