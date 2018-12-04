ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с участием двух авто и фуры под Хабаровском

Хабаровск, 4 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и фуры произошло под Хабаровском, в результате погиб один человек. Федеральное агентство новостей публикует фото с места смертельной аварии.

По словам источника агентства, под Хабаровском на трассе между селами Ильинка и Некрасовка около 08.00 по местному времени произошло страшное ДТП с участием двух легковушек и грузовика. По предварительным данным, водитель Subaru пошел на обгон и допустил выезд на встречную полосу.

В результате одна женщина погибла на месте, еще семь человек получили травмы различной степени тяжести.

Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.