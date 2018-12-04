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В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима в 2019 году

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В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима в 2019 году

Москва, 4 декабря. Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд дал прогноз на российскую зиму 2018-2019 года.

По его словам, российские зимы стали ощутимо теплее, чем были раньше. Такие тенденция наблюдается в России последние двадцать лет.

В январе 2019 года среднемесячная температура на территории большей части Южного федерального округа, а также Северо-Кавказского федерального округа ожидается выше нормы. Также выше нормы температура может быть на юго-западе Сибирского федерального округа, подчеркнул Вильфнд в беседе с «Российской газетой».

Ниже прошлогодней среднемесячной нормы температура опустится на севере Сибирского и Уральского округов, а также в Якутии и на Чукотке.

В феврале температура выше нормы ожидается в Южном и Северо-Кавказском округах, а также в Южной части ЦФО, отметил специалист. В Гидрометцентре также ожидают, что на Таймыре, северо-востоке Якутии, а также в Магаданской области и на Чукотке ожидается понижение среднемесячной температуры.

По словам Романа Фильфанда, декабрь в Москве и Подмосковье будет с перепадами температуры. Специалист подчеркнул, что он может быть холоднее декабрей 2015, 2016 и 2017 годов.

Автор: Денис Коробейников
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