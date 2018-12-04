Донбасс: ВСУ обстреляли четыре населенных пункта ЛНР

Луганск, 4 декабря. Украинские силовики обстреляли позиции Народной милиции ЛНР семь раз за сутки, сообщает оборонное ведомство Народной республики.

Обстрелу подверглись окрестности населенных пунктов Донецкий, Фрунзе, Калиново и Желобок, а также местность у памятника князю Игорю возле Станицы Луганской. Украинские силовики вели огонь из вооружения БМП,120-мм и 82-мм минометов, 122-мм артиллерийских орудий, стрелкового оружия и подствольных гранатометов ГП.

Ранее Газета.ru сообщала, что на специальном заседании ОБСЕ РФ предупредила о подготовке Вооруженными силами Украины провокации с применением химического оружия в Донбассе. По данным издания, украинские военные также перебросили к линии соприкосновения РСЗО «Град» и «Ураган», ЗРК «БУК» и «С-300».