Эксперт рассказал, как российские власти будут действовать после провокации Украины

Москва, 4 декабря. Украинский президент Петр Порошенко стремится зачистить оппозиционное поле, чтобы обеспечить себе выборы президента. Для этого он устроил провокацию в Керченском проливе. Такое мнение высказал политолог Сергей Михеев.

По его словам, Порошенко хочет переключить внимание на конфликт ФСБ РФ и ВСУ, а также на внутренних врагов Украины, которые якобы являются «российскими шпионами». В интервью изданию «Украина.ру» Михев высказал мнение, что Вашингтон знал о провокации Киева, поэтому Трамп использовал инцидент в Керченском проливе в своих целях.

Политолог рассказал, как, по его мнению, российские власти будут действовать после провокации Украины. По словам Михеева, Москва не будет обострять ситуацию, а станет ждать результатов выборов на Украине. Эксперт подчеркнул, что рейтинг Порошенко «летит вниз с огромной скоростью»,а инцидент в Керченском проливе может помочь ему исправить ситуацию.

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Они проигнорировали требования российских пограничников о немедленной остановке и совершали опасные маневры.

Для того, чтобы остановить корабли пограничники ФСБ РФ применили оружие. Три украинских моряка пострадали, им была оказана медицинская помощь. Всего было задержано 24 украинских моряка. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

После инцидента президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости введения на всей территории страны военного положения на 60 дней «в связи с российской агрессией». Однако Верховная рада не поддержала указ президента. Он был доработан поправками и вместо 60 дней на всей территории страны, его ввели на 30 дней в десяти областях.

Российский президент Владимир Путин напомнил, что введение военного положение на Украине «совпало» с приближающимися выборами.