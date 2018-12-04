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Австралийские ветеринары показали настоящего Пикачу

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Австралийские ветеринары показали настоящего Пикачу

Канберра, 4 декабря. К ветеринарам в Австралии доставили редкое дикое животное, похожее на известного персонажа мультфильма, покемона Пикачу, сообщает The Age.

В одну из ветеринарных клиник Австралии доставили лисовидного поссума с ярко-оранжевой шерстью. Необычный окрас животного специалисты объяснили низким уровнем меланина. По словам ветеринаров, австралийский «Пикачу» наполовину альбинос.

Специалисты отмечают, что пока животное остается под присмотром. Отпускать зверька они считают опасным, так как тот активен ночью и из-за яркого окраса может стать легкой добычей хищников.

Ветеринары подчеркивают, что поссумы подобного окраса периодически встречаются в Австралии.

Автор: Виктор Мальцев
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