Австралийские ветеринары показали настоящего Пикачу

Канберра, 4 декабря. К ветеринарам в Австралии доставили редкое дикое животное, похожее на известного персонажа мультфильма, покемона Пикачу, сообщает The Age.

В одну из ветеринарных клиник Австралии доставили лисовидного поссума с ярко-оранжевой шерстью. Необычный окрас животного специалисты объяснили низким уровнем меланина. По словам ветеринаров, австралийский «Пикачу» наполовину альбинос.

Boronia Vet Clinic recently had a very special possum brought in to the clinic - a rare golden variety of the Common Brushtail Possum.

The golden colour occurs due to a mutation causing a low level of the pigment melanin which gives them their normal colour. #rarefind #wildlife pic.twitter.com/lCntaCUPlM — Landcare Victoria (@landcarevic) November 22, 2018

Специалисты отмечают, что пока животное остается под присмотром. Отпускать зверька они считают опасным, так как тот активен ночью и из-за яркого окраса может стать легкой добычей хищников.

Ветеринары подчеркивают, что поссумы подобного окраса периодически встречаются в Австралии.