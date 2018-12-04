Компания SsangYong представила гоночный внедорожник для «Дакара»

Москва, 4 декабря. Компания SsangYong представила внедорожник, который примет участие в ралли-марафоне «Дакар», стартующем в Перу в январе 2019 года.

Новый гоночный внедорожник от SsangYong получил название Rexton DKR и был разработан в Испании специалистами южнокорейского автогиганта.

Со своим аналогом, который продается в автосалонах и доступен обычным автолюбителям, гоночный Rexton не имеет почти ничего общего, кроме названия. Машина массой в 1900 килограммов выполнена в виде багги, построенного вокруг трубчатого каркаса.

Под капотом экстремального внедорожника прячется восьмицилиндровый двигатель мощностью в 450 лошадиных сил, работающий в паре с трансмиссией с карбоновым трехдисковым сцеплением.

Силовая установка превращает Rexton DKR в настоящего монстра, способного конкурировать в динамике с мощнейшими спорткарами — он разгоняется до сотни всего за 4,4 секунды. Впрочем, максимальная скорость составляет не более 195 километров в час — а большего для бездорожья «Дакара» и не надо.

В состав экипажа Rexton DKR вошли испанский гонщик Оскар Фуэртес в паре со штурманом Диего Вальехо. В прошлом году эта же пара заняла на «Дакаре» 32-е место. Ралли-рейд «Дакар» стартует в Перу 6 января будущего года.

Как сообщает «Газета.ру», впервые в истории гонка пройдет по территории одной страны.