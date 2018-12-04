Die Welt объяснила, почему запрет Украины на въезд для россиян выгоден Москве

Берлин, 4 декабря. В немецком издании Die Welt объяснили, почему запрет Украины на въезд для россиян выгоден Москве.

Президент Украины Петр Порошенко запретил мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет въезд в страну. Свои действия он объяснил желанием помешать созданию «частных армий» в стране. Но в Die Welt отмечают, что из-за ограничительных мер Киева страдают не только россияне. Перевод материала публикует RT.

В качестве одной из неоднозначных запретительных мер Киева немецкие журналисты назвали принятый в октябре 2015 года запрет авиакомпаниям выполнять транзитные перелеты в Россию. Не раз звучали призывы отменить железнодорожное и автобусное сообщение между странами.

В Die Welt подчеркивают, что это может лишить небогатых граждан единственного способа попасть в соседнюю страну и ударить по большому количеству людей по обе стороны от границы. Ведь россияне и украинцы все еще поддерживают тесные отношения, и миллионы людей имеют родственников за границей.

Только в 2017 году Украину посетили 1,5 миллиона граждан России. Еще 20 тысяч россиян не смогли попасть в страну. Ранее Газета.ru сообщила, что с начала введения военного положения в конце ноября текущего года на территорию Украины не впустили почти 300 граждан России.

В России пребывают 3,5 миллиона украинцев, в том числе множество отправляющих деньги домой гастарбайтеров.

По мнению немецких журналистов, на фоне запрета на въезд россиян на территорию Украины президент России Владимир Путин ведет себя как «великодушный правитель», который видит разницу между руководством Украины и ее народом и не ограничивает свободу передвижения украинцев. В Die Welt подчеркивают, что такая политика выгодна не только простым гражданам двух стран, но и самому государству, так как попутно решается демографическая проблема РФ.