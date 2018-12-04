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Эксперты составили рейтинг смартфонов с  самой быстрой зарядкой

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Эксперты составили рейтинг смартфонов с  самой быстрой зарядкой

Пекин, 4 декабря. Специалисты сайта Gizmo China опубликовали рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой. Гаджеты заряжали на протяжении 30 минут, а затем фиксировали количество заряда.

Выяснилось, что лучше всего заряжается смартфон Oppo R17 Pro — он зарядился на 92%. Емкость аккумулятора устройства составляла 3700 мАч. Во время теста использовалась зарядка мощностью 50 ватт.

На второй строчке Honor Magic 2. Его заряд составил 83%. Емкость аккумулятора устройства 3500 мАч. Устройство поддерживало 40-ваттную зарядку

Meizu Pro 7 Plus занял третью строчку, а Oppo R11 четвертую. Устройства зарядились на 66%.При этом емкость аккумулятора у Meizu составила 3500 мАч, а у Oppo — 3000 мАч. Использовалось зарядное устройство мощностью 20 ватт.

В рейтинг также вошли устройства Vivo X21, Charm Blue S6, OnePlus 5T, Nut Pro 2 и Huawei Mate 10.

Автор: Денис Коробейников
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