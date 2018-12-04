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Экономика

«Больше сахара и меньше солода»: в России могут измениться требования к качеству пива

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«Больше сахара и меньше солода»: в России могут измениться требования к качеству пива

Москва, 4 декабря. В РФ может вступить в силу новый техрегламент безопасности алкогольной продукции, согласно которому производители пива смогут заменять до 50% солода зерном и сахаросодержащими компонентами.

Требования к качеству пива в России могут измениться в том случае, если будет принят одобренный Евразийской экономической комиссией технический регламент безопасности качества алкогольной продукции.

В случае принятия новых правил, отечественные пивовары могут существенно сэкономить — если сейчас в производстве пива можно заменять лишь 20% солода, то с вступлением в силу нового техрегламента до 50% солода может заменяться на зерно и сахаросодержащие продукты.

Как заявляют сами производители, принятие регламента позволит разнообразить рецептуру напитков, уходя от «классических» вкусов к более расширенному ассортименту.

Как сообщала «Газета.ру», ранее в министерстве финансов России отказались рассматривать инициативу по введению в стране минимальной цены на пиво

Автор: Константин Терехов
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