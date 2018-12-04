«Алкоголь убивает»: ФАС одобрила появление устрашающих надписей на бутылках со спиртным

Москва, 4 декабря. Федеральная антимонопольная служба поддержала предложение депутатов клеить на бутылки со спиртным этикетки «Алкоголь убивает».

В ФАС подчеркнули, что введение единообразного порядка о вреде алкогольной продукции не окажет дополнительной нагрузки на производителей спиртного.

Как сообщают «Известия» со ссылкой отзыв ФАС на соответствующий законопроект, надпись должна быть единой для всех производителей. Ряд экспертов выступили за нанесение на алкогольную продукцию картинок, которые бы демонстрировали последствия злоупотребления алкоголя. В ФАС считают подобную меру избыточной.