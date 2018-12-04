Россияне стали больше тратить на искусственные елки

Москва, 4 декабря. В ноябре средние расходы россиян на покупку искусственных елок выросли на 17%.

В среднем россияне тратят на приобретение искусственных елок до 2,8 тыс. рублей, приводит данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД» газета «Известия». Объем покупок по сравнению с прошлым годом увеличился на 6%. Чаще всего елки покупали в Краснодарском крае, Подмосковье и Нижегородской области.

Средние расходы на елочные украшения из пластика выросли в России на 4% до 455 рублей. Количество покупок увеличилось на 93% по сравнению с ноябрем 2017 года.

Напомним, в Москве уже установлена главная новогодняя ель страны. Дерево украшают игрушки с изображениями мультипликационных героев, сообщает Газета.ru. Ель достигает 21 метра в высоту.