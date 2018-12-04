СК РФ заподозрил забайкальского депутата в руководстве бандой «черных лесорубов»

Чита, 4 декабря. В СУ СК РФ возбудили уголовное дело в отношении депутата городской думы Петровска-Забайкальского, который задержан по подозрению в незаконной рубке леса.

Как сообщают в Следственном комитете, банда «черных лесорубов» действовала в районе Петровска-Забайкальского продолжительное время и имела строгую иерархию. Руководил организованной преступной группой депутат местной городской думы, который выбирал места рубки леса, занимался организацией сбыта и распределял прибыль.

На днях сотрудники МВД задержали пятерых участников банды, которые обвиняются в незаконной вырубке лесных насаждений в особо крупном размере. В связи с вероятной причастностью к преступной деятельности депутата, дело передано в СК РФ.

Сам депутат был задержан позднее, следователи занимаются подготовкой документов для предъявления ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в России могут запретить экспорт древесины в Китай в целях борьбы с незаконными рубками леса. Как сообщает издание, оборот нелегального рынка достигает 10 млн тонн древесины ежегодно.