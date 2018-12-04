Минобороны РФ вооружит вертолеты Ми-28 и Ка-52 фугасными бомбами

Москва, 4 декабря. Минобороны России планирует оснастить вертолеты Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» тяжелыми фугасными бомбами, которые изначально не входили в боекомплект этих воздушных машин.

Для того, чтобы вертолеты могли использовать авиабомбы, на них установят специальный балочный держатель. Такое крепление установлено на истребителях Су-30, МиГ-29 и Су-35. Всего модернизации подвергнутся 22 вертолета.

Как пишут «Известия», боевые машины направят в филиал военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в Сызрани.

Военный эксперт Антон Лавров рассказал журналистам«Известий», что вертолеты можно будет использовать в качестве легкого бомбардировщика для проведения локальных операций против террористов. При этом его затраты на вылет будут снижены.