Минобороны РФ займется расследованием ЧП, связанных со вспышками инфекционных заболеваний

Москва, 4 декабря. Минобороны и ФСБ России будут исследовать каждый случай, связанный со вспышками инфекционных заболеваний людей, животных и сельхозрастений на территории страны в поисках следов применения биологического оружия.

Как сообщают в министерстве обороны России, в составе Вооруженных сил РФ будут сформированы специальные образовательные центры, где начнут обучать военных биологов. Уже разработан соответствующий указ президента страны, который в данный момент проходит экспертизу.

Согласно документу, планируется расширить полномочия Минобороны, которое совместно с ФСБ будет координировать действия органов местной власти в очагах заражения инфекционными заболеваниями. Военные биологи и сотрудники спецслужб выяснят, по какой причине произошло распространение инфекции и носит ли оно преднамеренный характер.

Эксперты отмечают, что в век гибридных войн возросла роль биологического оружия, доказать применение которого бывает очень сложно.

«В последние годы все чаще фиксируются случаи появления инфекционных заболеваний, которых у нас раньше не было. К ним можно отнести африканскую чуму свиней, которая впервые была зарегистрирована в России в 2008 году», — сообщил эксперт в области химического и биологического оружия Олег Желтоножко.

Как пишут «Известия», за последние два года подразделения войск РХБЗ принимали участие в ликвидации вспышек особо опасных инфекционных заболеваний —африканской чумы свиней, ящура, птичьего гриппа, бруцеллеза и других — в различных регионах России.