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Сирия: военные РФ доставили теплые вещи и игрушки в детский интернат в Алеппо

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Сирия: военные РФ доставили теплые вещи и игрушки в детский интернат в Алеппо

Дамаск, 4 декабря. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в детский интернат в городе Алеппо игрушки, комплекты теплой одежды, школьные рюкзаки и канцтовары. Об этом заявил представитель Центра генерал-майор Сергей Попов.

«Военнослужащие российского Центра по примирению доставили в детский дом теплые вещи, игрушки, сладости, школьные рюкзаки и канцтовары, всего 80 комплектов», — сообщил Попов.

В настоящее время в интернате воспитываются 75 девочек в возрасте от 3 до 17 лет. Их родители погибли в ходе боевых действий. Директор учреждения Джума Маки сообщил, что сотрудники интерната были вынуждены подрабатывать на местном рынке, чтобы прокормить воспитанниц. В настоящее время проблема с питанием детей решена.

По словам генерал-майора Сергея Попова, российский Центр по примирению собирается обеспечить все детские дома и интернаты Алеппо новогодними подарками.

Напомним, несмотря на освобождение большей части страны, в некоторых районах Сирии продолжаются нападения боевиков. Ранее Газета.ru сообщила, что миссия ООН в стране заявила об обстреле в районе города Дейр-эз-Зор гуманитарной группы. 

Автор: Виталий Малясев
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