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Мадуро проведет в РФ «очень важную» встречу с Путиным

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Мадуро проведет в РФ «очень важную» встречу с Путиным

Каракас, 4 декабря. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что направляется в Россию, где проведет встречу с лидером РФ Владимиром Путиным.

Об официальном визите в Россию Мадуро написал в своем Twitter, подчеркнув, что планирует провести «очень важную встречу» с Путиным.

«Мы вылетаем в Российскую Федерацию, чтобы укрепить и расширить наши дипломатические отношения и связи дружбы между братскими странами», — сообщил руководитель Венесуэлы.

По словам Мадуро, переговоры с российским лидером обещают быть «интенсивными».

Напомним, предыдущая встреча президентов двух стран произошла немногим более года назад в РФ в рамках «Российской энергетической недели».

Как сообщают «Известия», в октябре текущего года Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в развитии двухстороннего сотрудничества с Каракасом и пообещал оказать всяческое содействие в стабилизации социально-экономической ситуации в Венесуэле.

«Готовы оказывать всяческое содействие в решении этой задачи и, конечно, будем развивать двусторонний политический диалог, реализовывать совместные проекты в энергетике, промышленности, других отраслях», — заявил Путин.

Николас Мадуро победил на досрочных выборах президента Венесуэлы, состоявшихся в мае нынешнего года, после чего руководитель США Дональд Трамп ввел в отношении латиноамериканского государства новые санкции.

Автор: Константин Терехов
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