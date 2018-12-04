Мадуро проведет в РФ «очень важную» встречу с Путиным

Каракас, 4 декабря. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что направляется в Россию, где проведет встречу с лидером РФ Владимиром Путиным.

Об официальном визите в Россию Мадуро написал в своем Twitter, подчеркнув, что планирует провести «очень важную встречу» с Путиным.

«Мы вылетаем в Российскую Федерацию, чтобы укрепить и расширить наши дипломатические отношения и связи дружбы между братскими странами», — сообщил руководитель Венесуэлы.

#EnVivo ???? | En este momento salimos rumbo a la Federación de Rusia para fortalecer y ampliar nuestras relaciones diplomáticas y los lazos de amistad entre países hermanos. https://t.co/tOY1iW5sun — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 4 декабря 2018 г.

По словам Мадуро, переговоры с российским лидером обещают быть «интенсивными».

Напомним, предыдущая встреча президентов двух стран произошла немногим более года назад в РФ в рамках «Российской энергетической недели».

Как сообщают «Известия», в октябре текущего года Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в развитии двухстороннего сотрудничества с Каракасом и пообещал оказать всяческое содействие в стабилизации социально-экономической ситуации в Венесуэле.

«Готовы оказывать всяческое содействие в решении этой задачи и, конечно, будем развивать двусторонний политический диалог, реализовывать совместные проекты в энергетике, промышленности, других отраслях», — заявил Путин.

Николас Мадуро победил на досрочных выборах президента Венесуэлы, состоявшихся в мае нынешнего года, после чего руководитель США Дональд Трамп ввел в отношении латиноамериканского государства новые санкции.