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Финляндия может запретить работу в госструктурах для россиян — СМИ

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Финляндия может запретить работу в госструктурах для россиян — СМИ

Хельсинки, 4 ноября. Финские власти планируют запретить принимать на работу в министерство обороны и погранслужбу страны обладателей двойного гражданства.

Законопроект в первую очередь направлен против тех жителей страны, чей второй паспорт является российским. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в дипломатических кругах страны.

В финском парламенте первое слушание пройдет 4 декабря. Власти должны принять поправки в 2019 году, до апрельских выборов, сообщает источник «Известий». Напомним, в Финляндии проживает около 30 тысяч человек с двойным гражданством.

Автор: Денис Коробейников
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