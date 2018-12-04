В России вырастут выплаты по больничным и детские пособия — СМИ

Москва, 4 декабря. Выплаты по больничным и пособие по уходу за ребенком возрастут на 6-8% в 2019 году по распоряжению правительства России. Об этом сообщают российские СМИ.

Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством будут браться с максимальной годовой зарплаты в 865 тысяч рублей, в 2018 году — 815 тысяч, пишет «Российская газета».

Однако новая сумма будет рассчитываться при формировании пособий по беременности в 2020 году. Это связано с тем, что средний заработок матери до рождения малыша высчитывается за два календарных года, которые предшествовали наступлении страхового случая. Так в 2019 году будут использоваться данные за 2017 и 2018 год по расчету пособий.

Однако в 2019 году увеличится выплаты по беременности, родам, а также уходу за ребенком. Так, максимальный размер детского пособия на 2019 год составит 26 152 рубля. Это на 1 649 рублей больше, чем в 2018 году, а пособие по беременности и родам составит 65 416 рублей.