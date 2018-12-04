Google назвал лучшие приложения для Android

Вашингтон, 4 декабря. Корпорация Google назвала победившие в голосовании Google Play Best of 2018 Awards приложения.

Пользователи выбрали лучшие, с их точки зрения, приложения, игры, книги и фильмы, доступные для скачивания на устройства Android. Победителем голосования стал сервис «Едадил — акции, скидки и кэшбэки в магазинах». Лучшей мобильной игрой пользователи назвали PUBG Mobile, фильмом — «Человек-муравей и Оса». Среди книг наибольшей популярностью у пользователей пользовалось произведение Джона Кехо «Подсознание может все!».

Ранее Газета.ru сообщала, что в магазине Google Play обнаружили 13 вредоносных игр.