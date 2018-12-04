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СК РФ возбудил дело против руководителя «Свидетелей Иеговы» на Камчатке

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СК РФ возбудил дело против руководителя «Свидетелей Иеговы» на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 4 декабря. В СУ СК РФ по Камчатской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя местного подразделения запрещенной в РФ секты «Свидетелей Иеговы», которого подозревают в экстремизме.

По версии следствия, 34-летний сектант регулярно проводил собрания запрещенной в РФ организации в собственной квартире. Также его подозревают в распространении литературы экстремистского содержания, обучении жителей Петропавловска-Камчатского постулатам религиозного движения и организации коллективного просмотра запрещенных видеоматериалов.

Как сообщает «RT», в доме у сектанта были проведены обыски, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства.

Ранее «Газета.ру» писала об обысках в домах сектантов «Свидетелей Иеговы» в Крыму. Согласно версии, которую выдвигают в правоохранительных органах, участники запрещенного религиозного движения могут быть связаны с украинскими спецслужбами.

В 2017 году решением Верховного суда РФ деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и всех 395 местных религиозных организаций признана экстремистской и запрещена на территории России.

Автор: Константин Терехов
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