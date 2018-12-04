Самолет рухнул на дом в Мексике, есть жертвы

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Мехико, 4 декабря. Легкий самолет упал на жилой дом в Кульякане, штат Синалоа, погибли четыре человека. Об этом сообщает сайт газеты Debate.

Трагедия произошла в минувший понедельник на северо-западе Мексики. Легкий самолет упал на частный дом. Все погибшие находились на борту воздушного судна. В крушении выжили два человека.

О причинах падения самолета пока не сообщается. На месте происшествия работают пожарные, спасатели и полиция.

Несколькими днями ранее подобный случай произошел в США. Легкомоторный самолет врезался в крышу центра терапии для детей, сообщает Газета.ru. В результате крушения погибли два человека, находившиеся в центре дети не пострадали.