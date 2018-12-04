США заявили о намерении выработать единый ответ НАТО по инциденту в Азове

Вашингтон, 4 декабря. На встрече руководителей МИД стран НАТО в Брюсселе будет выработан единый ответ альянса по инциденту в Керченском проливе.

Об этом журналистам заявил представитель госдепартамента США, сопровождающий руководителя Госдепа в Бельгию. Напомним, встреча министров в Брюсселе начнется во вторник, 4 декабря.

Как подчернул сотрудник североамериканского внешнеполитического ведомства, в Вашингтоне перед встречей в Бельгии обдумали, каким будет «объединенный ответ».

«Мы очень тесно координировались с нашими европейскими союзниками как в формате НАТО, так и в формате ЕС, и вот сейчас сконцентрированы на соразмерном объединенном ответе в масштабе альянса… на то, что произошло в Керчи», — рассказал представитель госдепа.

По словам дипломата, США «много сделали» для украинцев и хотят убедиться, что Вашингтон и его союзники занимают «единую позицию».

Напомним, Керченский инцидент произошел 25 ноября, когда три корабля ВМСУ незаконно вошли в российские территориальные воды в районе Керченского пролива. Пограничники ФСБ РФ, сделав целый ряд предупреждений, были вынуждены задержать корабли и членов их экипажей. В Киеве назвали случившееся «российской агрессией», после чего по инициативе Порошенко в ряде регионов страны было введено военное положение, ограничивающее права и свободы граждан.

В Москве назвали действия Киева провокацией, подчеркнув, что пограничные силы РФ действовали в полном соответствии с законом и поставленной задачей по охране государственной границы.