На Украине нашли организаторов убийства активистки Гандзюк

Киев, 4 декабря. Украинские правоохранители установили заказчиков и исполнителей убийства советника мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк, а также выяснили мотив преступления. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, причиной убийства стала активность Гандзюк против коррупционных схем местных властей. Луценко подчеркнул, что следствие обнародует имена причастных к преступлению в ближайшее время.

Как ранее сообщала «Газета.ru», Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой около собственного дома в июле 2018 года. Женщина получила ожоги 35% тела и длительное время находилась в больнице. 4 ноября Гандзюк скончалась: у нее оторвался тромб.