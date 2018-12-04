«Пусть сами их едят и в Европу отправляют»: в РФ прокомментировали ситуацию с производством шпрот в Латвии

Москва, 4 декабря. Крупнейшее латвийское рыбоперерабатывающее предприятие «Бривайс вилнис» пострадало от российского эмбарго. Как сообщает Laukos со ссылкой на доклад компании, завод продолжает ощущать на себе негативный эффект мер России.

Согласно приведенной информации, «Бривайс вилнис» сократил убытки за девять месяцев в полтора раза — до 435 тыс. евро. Низкая активность рынка в первой половине текущего года и высокая конкуренция стали причинами убытков.

За девять месяцев этого года доходы «Бривайс вилнис» составили 5,1 млн евро.

«В докладе говорится, что экономические показатели компании лучше, чем в предыдущем году, но эффект российского эмбарго все еще ощущается», — пишет Laukos.

В России прокомментировали ситуацию с производством шпрот в Латвии. По мнению многих пользователей соцсетей, власти Латвии сами допустили такие последствия.

«Пусть сами их едят и в Европу отправляют», — выразил мнение пользователь под ником omolibog.

«Гавкать меньше надо на Россию», — отметил dmitriy32Br

«Зато при Советском Союзе они процветали! Не было никаких квот, предприятия работали на полную мощность!» — написал пользователь Vyacheslav Kadyaykin.