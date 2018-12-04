«США уступают России контроль над Арктикой»: NBC News рассказало о состоянии американского флота ледоколов

Вашингтон, 4 декабря. Агентство NBC News рассказало о состоянии американского флота ледоколов, по мнению экспертов, США уступают России контроль над Арктикой. Такое мнение приводится в материале обозревателя Сабрины Шанкман.

По данным издания, Россия располагает в Арктике 40 ледоколами и продолжает строить корабли этого класса. У США на плаву остались всего два старых судна. Мощный 40-летний ледокол «Полярная звезда», который часто страдает от поломок оборудования, и построенный в 2000 году ледокол «Хили». Последний имеет меньшую мощность и в большей степени выполняет научную функцию.

Оба судна собирают научные данные, занимаются спасением застрявших во льдах кораблей и участвуют в устранении последствий разливов нефти. Кроме того, на двух старых полярных ледоколах лежит задача по защите интересов США в Заполярье в то время, когда тающие льды открывают новые возможности в Арктике и способствуют росту напряженности в регионе.

По оценкам береговой охраны США, стране нужно шесть новых ледоколов. Но для их постройки потребуются миллиарды долларов и годы работы. По самым оптимистичным прогнозам экспертов, новые американские ледоколы могут придти в Антарктику не ранее чем через пять лет, в Арктику — через 10 лет, отмечает Шанкман. В то же время Россия имеет порядка 40 ледоколов в Арктике и продолжает наращивать флот таких судов.

Эксперты и политики в США отмечают, что присутствие в Арктике необходимо Вашингтону, но руководство страны игнорирует регион.

«Дело в том, что США проигнорировали Арктику. Мы лишились будущего главного морского пути между Азией и Европой. Контроль за океаном мы уступим России и Китаю», — цитирует представителя конгресса США Джона Гараменди RT.

Шанкман подчеркивает, что администрация президента США Дональда Трампа предлагала выделить средства на строительство нового ледокола, но американский парламент распорядился направить эти деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

Ранее Газета.ru сообщала, что в России планируют построить три новых атомных ледокола «Лидер». Первый корабль обойдется бюджету в 98,6 млрд рублей.