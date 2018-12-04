Киев, 4 декабря. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание во время выступления президента страны Петра Порошенко.

Инцидент произошел на телеканале ICTV. Украинский президент рассказывал, как западные страны реагировали на инцидент в Керченском проливе. Внезапно Денисова упала в обморок. Порошенко прервал выступление и помог омбудсмену покинуть студию.

«Смотрите, с какой нагрузкой сейчас работает уполномоченный по правам человека Людмила Денисова», — подчеркнул Порошенко.

Отметим, что это не первый инцидент, когда при Порошенко люди падали в обморок. Так, во время парада, посвященного Дню независимости Украины, два солдата потеряли сознание. Сначала одному солдату почетного караула стало плохо во время выступления Порошенко. Затем десантник упал во время минуты молчания на Крещатике.

В марте 2018 года во время выступления Порошенко, приуроченного к годовщине создания Нацгвардии, у него за спиной упал военнослужащий со знаменем. Также солдат с карабином упал во время инауграции Порошенко, когда президент страны проходил мимо него.

Отметим, директор института Западно-Украинских студий Олег Хавич высказал предположение, почему солдатам становилось плохо во время речей Порошенко.

«Раскрыта тайна того, почему под взглядом Порошенко теряют сознание солдаты — во время инаугурации в 2014-м, на параде сегодня. Дело в том, что президент Украины — василиск!» — пошутил Хавич на своей странице в Facebook.

Кроме солдат во время общения с Порошенко становилось плохо украинским школьникам. Так, 31 мая 2018 года украинский президент выступал на линейке в Ямницком лицее Ивано-Франковской области. Во речи президента один из учеников упал в обморок, а нескольким школьников стало плохо.