Эксперты рассказали, как вести себя при встрече с беспилотником

Москва, 4 декабря. Специалисты Национальной технической инициативы (НТИ) «Автонет» разработали рекомендации для водителей и пешеходов по действиям при встрече с автоматизированным транспортом на дорогах.

Согласно документу, представленному экспертами НТИ, все участникам дорожного движения не стоит пытаться «протестировать» беспилотник — бросаться по колеса, пытаться его «подрезать» и так далее. Специалисты рекомендуют при встрече с автомобилем, имеющим знак «Автономное движение», делать дорожную ситуацию как можно более предсказуемой.

«Чем стандартнее дорожная ситуация для беспилотного автомобиля, тем выше вероятность того, что другие участники движения не заметят его «беспилотности», — рассказал директор по развитию бизнеса беспилотников «Яндекса» Артем Фокин.

Как отмечают в руководстве «Автонета», в дальнейшем планируется разработать новые нормы правил дорожного движения, регламентирующие взаимодействие с беспилотным транспортом. Пока же следует руководствоваться предлагаемой инструкцией, которая носит рекомендательный характер.

Документ состоит из десяти пунктов, повторяющих, в принципе, ПДД. Так, запрещается проезжать на «желтый», высовываться из окна и махать руками перед беспилотным автомобилем, водителям двухколесного транспорта возбраняется трогать беспилотники, объезжая их. Кроме того, автомобилисты должны обязательно использовать поворотники и быть особенно внимательными.

Что касается пеших участников дорожного движения, то им не стоит полагаться на реакцию автономного транспорта, неожиданно выбегая на дорогу перед беспилотными автомобилями. Переходить проезжую часть нужно только по «зебре» и не использовать одежду, ограничивающую обзор.

В «Автонете» напоминают, что сейчас беспилотники сопровождают инженеры, которые могут взять управление на себя, но внештатные ситуации возможны в случае некорректного поведения других водителей и пешеходов.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что беспилотные автомобили запустят на дорогах Москвы и Татарстана в рамках правительственного эксперимента. Они будут иметь специальный знак «А», обозначающий «Автономное вождение».