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Порошенко рассказал, как Запад «быстро» отреагировал на инцидент в Керченском проливе

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Порошенко рассказал, как Запад «быстро» отреагировал на инцидент в Керченском проливе

Киев, 4 декабря. Западные партнеры Украины «быстро» отреагировали на инцидент в Керченском проливе. Об этом заявил журналистам украинский президент Петр Порошенко.

В качестве примера Порошенко привел слова госсекретаря США Майка Помпео во время саммита G20, который заявил, что «освобождение украинских военных и возвращение боевых кораблей — единственное условие США».

«Это чрезвычайно важно, что наши союзники и наши партнеры реагируют так быстро», — заявил украинский президент в эфире телеканала ICTV.

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля нарушили государственную границу России в Черном море. Российские пограничники задержали корабли, суд арестовал 24 украинских моряков на два месяца, возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

Президент России Владимир Путин назвал действий ВМСУ в Керченском проливе провокацией, которую Киев организовал в преддверии президентских выборов на Украине. Путин подчеркнул, что у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому «нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить».

В среду, 28 ноября, Порошенко подписал указ о введении военного положения в десяти областях Украины.

Автор: Денис Коробейников
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