Расчеты «Искандер-М»подняли по тревоге на учениях под Астраханью

Владивосток, 4 декабря. Расчеты ракетного комплекса «Искандер-М» подняты по тревоге в рамках проходящих в Астраханской области тактических учений. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области стартовали тактические учения с подразделением ракетного соединения ВВО​​​. Мероприятия проводятся по плану заключительного этапа освоения комплекта нового ОТРК «Искандер-М», который поступил на вооружение соединения», — сообщает ВВО.

Военнослужащие подняты по тревоге и на новой технике приступили к маршу в назначенный район. Двигаться им предстоит по пересеченной незнакомой местности.

Расчеты отработают на учениях не менее пяти учебно-боевых задач, отметили в ВВО. В том числе занятие позиций и их скрытную смену, развертывание комплексов, преодоление зараженных участков местности и уход от ответного удара.

Учения продлятся до конца недели. В их рамках запланирован практический учебно-боевой пуск ракеты.

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