Корабли ВМС США войдут в Персидский залив для демонстрации силы Ирану

Вашингтон, 4 декабря. Американские военные направят в Персидский залив группу кораблей Военно-морских сил для демонстрации силы Ирану.

Так, в конце недели в воды региона зайдет американский авианосец John C. Stennis, а также другие корабли США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в министерстве обороны страны.

По словам источников, такой заход кораблей необходим для демонстрации силы США Ирану. Авианосец John C. Stennis проведет в Персидском заливе около двух месяцев, пишут журналисты WSJ.

Источники в Пентагоне заявили, что присутствия такого корабля «обеспечит сдерживание» любой враждебной иранской деятельности в водах региона.

Как ранее сообщала «Газета.ru», США ввели новые санкции в отношении Ирана пятого ноября. Основное ограничение касается экспорта нефти.

Отношения между странами обострились 8 мая 2018 года, после того как Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Тегераном, а также возобновляют санкции в отношении Ирана и стран, которые сотрудничают с ним.