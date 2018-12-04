В ЕС призвали Брюссель занять позицию миротворца и посредника между Россией и Украиной

Брюссель, 4 декабря. В Европейском союзе призвали Брюссель «проявить выдержку» и не вводить дополнительных санкций против РФ, поскольку это «не принесет ожидаемого результата».

Как сообщил французский политолог Сезар Лесаж, слова которого приводит издание Les Echos, Брюсселю не стоит принимать скоропалительных решений по введению санкций в отношении РФ из-за инцидента в Керченском проливе. По мнению эксперта, намного более конструктивным будет, если ЕС выступит посредником между Россией и Украиной по деэскалации конфликта.

«Серьёзность ситуации не позволяет Европейскому союзу оставаться в стороне, но он все же должен продемонстрировать сдержанность и хладнокровие», — считает Лесаж.

Политолог подчеркивает, что санкции — «лишь печальная демонстрация бессилия» и предлагает «взглянуть в лицо фактам». Лесаж напомнил, что украинские корабли незаконно вошли в территориальные воды РФ, зная, что Россия особенно обеспокоена безопасностью Керченского моста, к диверсиям в районе которого неоднократно призывали радикально настроенные силы в Киеве.

Эксперт выдвигает предположение, что президент Украины Петр Порошенко, решившись на подобный шаг, лишь пытается «извлечь выгоду из ситуации» перед предстоящими в марте выборами руководителя государства.

«Киев намеренно пытается взять Брюссель в заложники и втянуть европейцев в ультранационалистический крестовый поход, который все больше выходит из-под контроля», — отмечает политолог.

Парадокс ситуации, по мнению Лесажа, заключается в том, что в ЕС пытаются относиться к Киеву с точки зрения европейских законов и ценностей, при этом «молчаливо подталкивая его» к нарушению принципов правового государства. Разрешить это противоречие, пишет эксперт, можно лишь в том случае, если Европа будет придерживаться реализма и выстраивать отношения со всеми соседями, и прежде всего с Россией.

Как подчеркивает автор статьи, Москва стала необходимым участников в разрешении любых серьезных мировых кризисов и в свете этого введение новых санкций «вряд ли отвечает европейским интересам».

«Европейскому союзу нужно не выбирать одну из сторон, не выбирать между территориальной целостностью Украины и правом народа на самоопределение, а стать посредником и миротворцем», — резюмирует Лесаж.

Напомним, отношения РФ и Украины обострились после того, как три корабля ВМСУ незаконно вошли в российские территориальные воды в районе Керченского пролива. Пограничники ФСБ РФ, сделав целый ряд предупреждений, были вынуждены задержать корабли и членов их экипажей. В Киеве назвали случившееся «российской агрессией», после чего по инициативе Порошенко в ряде регионов страны было введено военное положение, ограничивающее права и свободы граждан.

В Москве назвали действия Киева провокацией, подчеркнув, что пограничные силы РФ действовали в полном соответствии с законом и поставленной задачей по охране государственной границы.

Как сообщает «Газета.ру», Порошенко призвал европейских партнеров направить корабли НАТО в Азовское море и ввести новый пакет санкций в отношении России. В ЕС на это ответили, что будут внимательно следить за развитием ситуации и «действовать адекватно».