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«Осторожно, гололед»: на Сахалине ограничили движение транспорта

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«Осторожно, гололед»: на Сахалине ограничили движение транспорта

Южно-Сахалинск, 4 декабря. На юге и в центральной части Сахалина из-за гололеда запрещено движение транспорта.

По данным главка МЧС России по Сахалинской области, 4 декабря из-за опасных дорожных условий запрещено движение всех видов автотранспорта в южной и центральной частях Сахалина. Ограничение вводится в превентивных целях с 7.00 по местному времени (23.00 понедельника по Москве) на участке автодороги Смирных – Стародубское.

На закрытом участке дороги задействованы четыре поста ГИБДД, сообщает РИА Новости. По мере улучшения погодных условий движение будет возобновлено.

Ранее Газета.ru сообщила, что синоптики ожидают морозы, гололед и ледяные дожди в Москве.

Автор: Виталий Малясев
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