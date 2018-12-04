«Наглая ложь»: Кикабидзе опроверг информацию о «тайном выступлении» в Петербурге

Тбилиси, 4 декабря. Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе опроверг сообщение ряда СМИ о «тайном выступлении» в Санкт-Петербурге, назвав его «наглой ложью».

«Это наглая ложь. Я не был ни в одном российском городе с 2008 года. Я больше десяти лет не был в России», — заявил Кикабидзе журналистам Sputnik Грузия.

Ранее в СМИ появилась информация, что прославленный грузинский артист якобы выступил в петербургском ресторане «Шаляпин» на условиях полной конфиденциальности. Так, Кикабидзе якобы сначала отказывался выйти на сцену, но после того, как узнал размер гонорара: 40 тысяч евро за 40 минут, якобы согласился.

Напомним, что артист перестал ездить с выступлениями в Россию после грузино-осетинского конфликта 2008 года.