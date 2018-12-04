Проект «Не валяй дурака, Америка» набирает популярность среди россиян

На радио «Комсомольская правда» подвели итоги прошедшего месяца по количеству слушателей. И оказалось, что совместный проект «КП» и Федерального агентства новостей – «Не валяй дурака, Америка» – оказался в десятке лучших программ ноября по количеству интернет-слушателей. А может быть и в целом – точные цифры получить можно только во Всемирной сети (измерить количество слушателей в FM-диапазоне технически невозможно).

В общем, как выяснилось, программу «реальных новостей» об Америке, рассказанных живым языком (и с юмором) в ноябре через Интернет прослушали более 130 тысяч человек. Популярнее оказались лишь эфиры о событиях в Керченском проливе, а также передачи, посвященные скандалу с уральской чиновницей Ольгой Глацких и дискуссии о том, «какие правители достойны, чтобы их именами назвали аэропорты».

Выше «ФАНовского» проекта оказались, по сути, эксперты и друзья нашего агентства – Виктор Баранец, Николай Стариков, ведущий НТВ Андрей Норкин.

Стоит отметить, что жанр «Радио КП» – это информационно-разговорный формат. Поэтому количество программ здесь довольно велико – около ста. Ведущие и гости радиостанции обсуждают вопросы политического, экономического, культурного и спортивного характера.

Но программу об Америке слушатели ждут, без преувеличения, с особым нетерпением.

«Жду каждый понедельник 12.05, чтобы поскорее послушать программу «Не валяй дурака, Америка» и обсудить новую тему, поучаствовать в конкурсах и получить подарок», — поделилась с корреспондентом ФАН своими эмоциями Лидия Печкина из Московской области.

ФАН регулярно рассказывает о «жизни» проекта «Не валяй дурака, Америка», который стартовал на Радио «Комсомольская правда» 3 сентября. За три месяца вещания ведущие и слушатели успели обсудить немало новостей «оттуда», вспомнили о значимых датах в истории и праздниках. Отдельное внимание в программе уделяется творчеству. Слушатели креативно отвечают на вопросы ведущих и за это получают подарки из Америки: «конфеты от Дональда Трампа», мыло «с запахом Дональда Трампа», кружки, футболки, кепки, брелоки, поздравительные открытки, статуэтки и многое другое.

Активные радиослушатели сочинили и озвучили тематические стихи, определились, как «сорвать выборы в США», выбрали нового президента США, определили актеров для «народного кино» про Дональда Трампа и т.д.

Программа выходит в эфир каждый понедельник в 12.05 на Радио «Комсомольская правда». Подкасты доступны в iTunes. Видеоверсии эфиров можно посмотреть на Youtube-канале «Комсомольской правды».