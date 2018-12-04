«Завышенные тарифы убивают украинцев»: Тимошенко потребовала отменить повышение цен на газ

Киев, 4 декабря. Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко потребовала отменить повышение цен на газ на Украине, заявив, что украинцев убивают необоснованно завышенные тарифы. Соответствующее мнение политик выразила в соцсети Facebook.

«Необоснованно завышенные тарифы убивают украинцев. Требуем поставить на голосование проект постановления от шести фракций об отмене повышения цены на газ и мораторий на его дальнейшее подорожание», — заявила Юлия Тимошенко.

Депутат отметила, что жителям Украины приходится переплачивать за топливо более чем в два раза.

«Мы посчитали себестоимость добычи одного кубического метра газа — одна гривна. Если посчитать все налоги, прибыль — 3,5 гривны. Людям продают по 8,55 гривны за кубометр», — написала парламентарий.

Напомним, текущей осенью глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что в результате переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) Киеву удалось утвердить новую программу, которая позволит стране и дальше получать кредиты от организации. Одним из ее главных условий стало повышение цен на газ для населения на 23,5% с начала 2019 года.

В МВФ подтвердили, что договоренности по новому займу на 14 месяцев достигнуты. Сумма финансирования составит 3,9 миллиарда долларов. Руководство организации отметило, что новую программу одобрят по итогам принятия госбюджета Украины на 2019 год.

Ранее Газета.ru сообщила, что украинский президент Петр Порошенко обсудил с главой МВФ Кристин Лагард помощь Киеву в условиях военного положения. Стороны договорились, что Фонд продолжит тесное взаимодействие с Киевом и поддержит дальнейшее проведение реформ на Украине.