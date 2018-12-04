Франция и Британия попросили провести закрытую встречу Совбеза ООН по Ирану

Нью-Йорк, 4 декабря. Франция и Британия выступили с инициативой о проведении закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН по вопросу ракетных испытаний в Иране.

О точной дате закрытого заседания Совбеза пока ничего не известно. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ООН, предложение Парижа и Лондона действительно поступало, но конкретного решения по нему еще нет.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран испытал баллистическую ракету, применение которой запрещено Конвенцией ООН. Как пишет «Газета.ру», в ответ на обвинения во внешнеполитическом ведомстве Исламской республики сообщили, что проведенные испытания носят исключительно оборонительный характер и не противоречат резолюции Совета безопасности.

Позднее стало известно, что Соединенные Штаты направляют в Персидский залив группу кораблей во главе с атомным авианосцем John C. Stennis с целью демонстрации силы Ирану.

По мнению, высказанному в Пентагоне, присутствие ударной группировки ВМС США в этом регионе должно обеспечить «позитивную расстановку сил» в случае враждебных действий со стороны Тегерана.