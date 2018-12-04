Американский дипломат назвала Польшу «бастионом защиты от российской агрессии»

Варшава, 4 декабря. Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер рассказала местным СМИ, что восточноевропейская страна играет особую роль в глобальной стратегии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Мосбахер в интервью газете Rzeczpospolita сообщила, что Польша играет ключевую роль для безопасности США, связав угрозы для Вашингтона с существующей якобы возможностью «российской агрессии».

«Польша является бастионом в этом регионе, защищающим от российской агрессии. Нет сомнения в том, что Россия не откажется от провокаций, а значит, Польша должна оставаться фундаментом стабильности», — рассказала посол.

Дипломат напомнила о необходимости единства стран, входящих в Североатлантический альянс перед опасностью, исходящей от «экспансивных» стран.

«Ввиду того, что мы в НАТО, сильная Польша — это также более безопасные Соединенные Штаты», — подчеркнула Мосбахер.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Польше положительно решен вопрос по строительству в стране американской военной базы «Форт Трамп», причем инициатива исходила от Варшавы. Против такого решения выступило большинство жителей Польской республики. В Москве, в свою очередь, заявили, что будут вынуждены отреагировать на размещение сил американской армии в непосредственной близости от российской границы.