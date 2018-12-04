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Маск пообещал «высушить» и повторно запустить носовую часть ракеты Falcon 9

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Маск пообещал «высушить» и повторно запустить носовую часть ракеты Falcon 9

Вашингтон, 4 декабря. Компания Илона Маска Space X планирует повторно использовать носовую часть ракеты-носителя Falcon 9 после старта, несмотря на то, что она упала в океан.

По словам Илона Маска, в Space X планируют подобрать севшие на воду обтекатели, затем «высушить» и запустить их вновь.

«Ничего плохого нет в том, чтобы немного поплавать», — написал Маск на своей странице в Twitter.

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии в понедельник. На ее борту находились 64 спутника, которые принадлежат правительствам 17 стран, а также министерству обороны США, а также космическим ведомствам, университетам, частным компаниям.

Первая ступень Falcon 9 cела на плавучую платформу в Тихом океане. Это третье успешное возвращение ракеты. В обтекателе установлен внешний двигатель и навигационная система, сообщает «Газета.ru».

Автор: Денис Коробейников
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