Крупнейший производитель шпрот в Латвии пожаловался на убытки из-за эмбарго РФ

Рига, 4 декабря. Крупнейший производитель латвийских шпрот – рыбоперерабатывающее предприятие Brīvais vilnis по-прежнему несет убытки из-за российского эмбарго. Об этом пишет портал Laukos.

За последние девять месяцев компании удалось сократить убытки лишь в полтора раза – с 679 693 евро до 435 662 евро. Среди прочего, причинами падения доходов стала низкая активность рынка в первом полугодии, а также высокая конкуренция на рынке рыбных консервов.

Руководство компании подчеркивает, что негативный эффект от российского эмбарго все еще чувствуется и фирме приходится прикладывать дополнительные усилия для сохранения оставшихся клиентов.

Напомним, что в 2015 году Россельхознадзор РФ принял решение запретить ввоз рыбной продукции из Латвии и Эстонии в связи с рядом выявленных нарушений, пишет «Газета.ру». Среди прочего, в рыбных консервах их этих стран было обнаружено канцерогенное вещество бензопирен.