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Затонувший древний город нашли на снимках Google Earth

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Затонувший древний город нашли на снимках Google Earth

Вашингтон, 4 декабря. Пользователи YouTube обнаружили следы затонувшего «древнего города» на спутниковых снимках окрестностей Лос-Анджелеса в сервисе Google Earth. Видео о находке разместил на своем канале блогер MrMBB333.

Автор записи отметил геометрически правильные очертания «древнего города» недалеко от побережья. По его расчетам, длина поселения достигает 1,6 километра, ширина составляет менее километра.

По мнению блогера, город похож на древние европейские сооружения. В качестве примера подобных поселений он привел древнеримский замок схожей формы.

MrMBB333 отмечает, что обнаруженный объект располагается на расстоянии менее 2,5 километра от берега на глубине 30 метров.

Автор: Виктор Мальцев
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