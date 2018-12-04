В ЕС заявили о нераспространении мандата миссии ОБСЕ на Азовское море

Брюссель, 4 декабря. Мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не распространяется на акваторию Азовского моря. Об этом заявил глава одного из отделов Европейской внешнеполитической службы Дирк Шубель.

По его словам, для расширения мандата СММ ОБСЕ на Азовское море потребовалось бы отдельное решение, которое было бы достаточно трудно получить.

Шубель подчеркнул, что мандат СММ покрывает территорию до Мариуполя и Бердянска, то есть – порты и населенные пункты, но не саму акваторию Азовского моря.

«То есть понадобится дополнительный мандат, который потребует согласия всех, особенно, от одного члена, и получить его будет, вероятно, непросто», — признал чиновник.

Напомним, что ранее Евросоюз обратился к ОБСЕ с предложением поручить СММ вести наблюдение за всем возможными инцидентами в Азовском море. Это инициатива стала реакцией на инцидент с кораблями ВМС Украины, которые вторглись в территориальные воды РФ и были задержаны погранслужбой ФСБ, пишет «Газета.ру».