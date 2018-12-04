«Рецепт резкого обострения конфликта»: Пушков рассказал о последствиях отправки кораблей НАТО в Черное море

Москва, 4 декабря. Призыв к Вашингтону сенатора Джона Баррассо отправить корабли США и НАТО в Черное море являются рецептом обострения конфликта. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

«Призыв сенатора США Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Черное море - это рецепт резкого обострения конфликта, — написал Пушков в Twitter.

По его словам, Баррассо плохо понимает соотношение сил в регионе.

Пушков также подчеркнул, что США не заставят Россию не защищать свои территориальные воды. По его словам, если Вашингтон хочет напугать Россию отправкой военных, кораблей, то — не напугает.

«Посылка военного флота к берегам России - совершенно бессмысленный шаг. Потом флот придется возвращать - и вернется он не во славе. Неумная была бы затея», — написал Пушков.

Напомним, американский сенатор предложил не только направить флот и корабли НАТО в Черное море после инцидента в Керченском проливе, но и увеличить поставки средств ПВО, а также противокорабельного оружия на Украину, сообщает RT.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили государственную границу России в районе Черного моря. Они были задержаны. Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы России. Экипажи кораблей, среди которых сотрудники СБУ, были арестованы судом на два месяца. Москва назвала действия Киева провокацией.