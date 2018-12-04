Концертный директор Ротару объяснил, почему певица отказалась от гастролей в России

Киев, 4 декабря. Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Игорь Курилев заявил, что артистка не хочет подвергать риску свое здоровье, и поэтому решила отказаться абсолютно от всех выступлений в России.

«Ну как почему? Во-первых, здоровье, — приводит его слова Пятый канал. — Во-вторых, вы ж знаете, какие события происходят между Украиной и Россией. Границы закрыты, военное положение».

Как отметил представитель певицы, Ротару в 2018 году не будет сниматься ни в «Песне года», ни в «Золотом граммофоне».

Напомним, в день, когда на Украине ввели военное положение, 71-летняя Ротару отменила свое выступление на российском музыкальном фестивале «Песня года», а также отказалась выступать на корпоративах в России.