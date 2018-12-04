США затронут провокацию в Керченском проливе на заседании СМИД ОБСЕ

Вашингтон, 4 декабря. На заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое состоится 6 и 7 декабря в Милане, США намерены обсудить ситуацию в Керченском проливе. Об этом на брифинге для журналистов заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов.

«Главное темой обсуждения будет Украина и Керченский пролив. Мы намерены привлечь Россию к ответственности за эти действия, и ОБСЕ — прекрасное место для того, чтобы европейские страны проявили свое лидерство», — заявил представитель Госдепа США.

По его словам, Соединенные Штаты сконцентрируют внимание на Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и нарушениях перемирия.

Напомним, три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды 25 ноября. Суда совершали опасные маневры и игнорировали законные требования российских пограничников. Береговой охране РФ пришлось задержать корабли и их экипаж.

В настоящее время все 24 находившихся на судах украинских моряка взяты под стражу. Раненым членам экипажа оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. Против экипажей украинских судов возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Президент России Владимир Путин назвал инцидент «провокацией» со стороны Украины. Глава государства отметил, что операцией по проникновению в территориальные воды РФ руководили два сотрудника украинских спецслужб

Ранее Газета.ru сообщала, что постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал целью инцидента в Черном море искусственное обострение противоречий между Москвой и Киевом, а также создание новых предлогов для введения санкций против России.