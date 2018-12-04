Украина попросила Европарламент ввести новые санкции против России

Брюссель, 4 декабря. Украина подготовила список санкций против России, который будет предложен Европарламенту для рассмотрения. Об этом заявил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев.

Макеев прибыл в Брюссель для участия в переговорах НАТО, однако в этот понедельник он был приглашен на совместное слушание комитетов по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне Европарламента. На нем он выступил с предложением ввести санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Среди прочего, он предложил ввести запрет на вход в европейские порты для судов, которые выходят из российских портов Ейск и Таганрог. Также Макеев упомянул возможность введения персональных санкций против россиян. В то же время он признал, что вероятность того, что Европарламент согласится с предложением украинского дипломата, крайне мала.

«Слово «санкции», к сожалению, не популярно в Брюсселе и ряде европейских столиц», — добавил он.

Напомним, что в 25 ноября группа из трех кораблей ВМС Украины вторглась в территориальные воды России. Так как украинские корабли совершали опасные маневры и не подчинялись законным требованиям российских властей, погранслужбам РФ пришлось задержать корабли вместе с экипажем, пишет «Газета.ру».