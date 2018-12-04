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Песков рассказал, как Россия взаимодействует с Китаем

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Песков рассказал, как Россия взаимодействует с Китаем

Москва, 4 декабря. Россия и Китай не вмешиваются во внутренние дела друг друга и строят свои отношения на взаимном уважении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО.

По его словам, это касается, в том числе, ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где якобы нарушаются права мусульманского населения. Песков подчеркнул, что в этом вопросе речь идет о неофициальных данных, которыми нельзя руководствоваться в межгосударственных отношениях.

Пресс-секретарь президент заявил, что Россия признательна Китаю за взвешенную позицию в двухсторонних вопросах, а также на мировой арене по отношению к России.

«Мы не вмешиваемся во внутренние дела Китая, мы уважаем те решения, которые принимаются китайским руководством», — заявил Песков.

Он подчеркнул ,что Москва убеждена в том, что Пекин делает все необходимое для быстрого социально-экономического развития Китая.

Напомним, Синьцзян-Уйгурский автономный район населяют национальные меньшинства страны — уйгуры. Большинство из них проповедуют ислам. Власти США считают ,что Китай притесняет мусульман-уйгуров. Они хотят ввести ограничительные меры против Пекина, сообщала «Газета.ru».

Автор: Денис Коробейников
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