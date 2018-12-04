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Совбез ООН трижды обсудит ситуацию в Сирии в декабре

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Совбез ООН трижды обсудит ситуацию в Сирии в декабре

Нью-Йорк, 4 декабря. Основными темами заседаний в Совете Безопасности (СБ) ООН в декабре станут ситуация в Сирии, постконфликтное восстановление и достижение мира и стабильности в Африке. Об этом рассказал журналистам постпред Кот-Д’Ивуара в организации Каку Удара Леон.

Кот-Д’Ивуар стал председателем в СБ ООН. Постоянный представитель страны в организации представил программу работы Совета, согласно которому заседания по Сирии пройдут 4, 13 и 20 декабря. Консультации по политическому процессу с участием спецпосланника генсека ООН по Сирии намечены на 13 декабря. На них уходящий спецпосланник Стаффан де Мистура доложит о результатах последнего месяца своей работы. В 2019 году его пост займет представитель Норвегии Гейр Передсен.

Каку Удара Леон отметил, что 19 и 20 декабря брифинги будут посвящены безопасности в Африке. Члены Совбеза обсудят также усилия по стабилизации ситуации в Сахельском регионе и борьбу с наркотрафиком.

«Главной задачей нашего председательства мы считаем продвижение диалога, как главного инструмента решения мировых проблем. Основным мероприятием нашего председательства станет постконфликтное миростроительство и восстановление. На заседании по этой теме, которое состоится 5 декабря, выступят генеральный секретарь Антониу Гутерриш и председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Мухаммад», — подчеркнул Каку Удара Леон.

Автор: Виктор Мальцев
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