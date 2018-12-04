NASA убедилось в надежности российского корабля «Союз МС-11»

Вашингтон, 4 декабря. Американское космическое агентство NASA убедилось в надежности российского космического корабля «Союз МС-11». Об этом заявил представитель космического агентства Бил Герстенмайер.

«Нам главное было убедиться, что этот экипаж будет запущен в штатном режиме. Теперь мы можем перейти к нормальной работе», — сказал он в ходе пресс-конференции после успешной стыковки корабля «Союз МС-11» с МКС.

Напомним, что во время запуска ракеты «Союз-ФГ» в октябре произошла авария, из-за которой новый экипаж не смог добраться до МКС.

Российский космический корабль «Союз МС-11» в этот понедельник благополучно добрался до МКС. На его борту находился очередной экипаж космической станции: российский космонавт Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.