Песков ответил на вопрос об отношениях РФ и Бразилии при Болсонару
Москва, 4 декабря. Россия рассчитывает на дальнейшее развитие добрых отношений с Бразилией после вступления Жаира Болсонару в должность президента южноамериканской страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во время встречи со студентами МГИМО у него спросили, как будут развиваться отношения между странами после избрания нового президента Бразилии.
«Мы рассчитываем на добрые отношения», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что Кремль надеется на развитие двухсторонних отношений между странами, а также на кооперации в рамках БРИКС.
Напомним, Жаир Болсонару выиграл президентские выборы в Бразилии 29 октября 2018 года, набрав 55% голосов. Он пообещал искоренить взяточничество, бороться с преступностью, а также отстаивать свободы граждан, сообщали «Известия».
Инаугурация нового президента страны пройдет 1 января 2019 года