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Песков ответил на вопрос об отношениях РФ и Бразилии при Болсонару

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Песков ответил на вопрос об отношениях РФ и Бразилии при Болсонару

Москва, 4 декабря. Россия рассчитывает на дальнейшее развитие добрых отношений с Бразилией после вступления Жаира Болсонару в должность президента южноамериканской страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во время встречи со студентами МГИМО у него спросили, как будут развиваться отношения между странами после избрания нового президента Бразилии.

«Мы рассчитываем на добрые отношения», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Кремль надеется на развитие двухсторонних отношений между странами, а также на кооперации в рамках БРИКС.

Напомним, Жаир Болсонару выиграл президентские выборы в Бразилии 29 октября 2018 года, набрав 55% голосов. Он пообещал искоренить взяточничество, бороться с преступностью, а также отстаивать свободы граждан, сообщали «Известия».

Инаугурация нового президента страны пройдет 1 января 2019 года

Автор: Денис Коробейников
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